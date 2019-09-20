В Украине больше нельзя будет подключить домашнюю радиоточку

«Укртелеком» с 1 января 2020 года прекратит новые подключения к домашней радиоточке из-за непопулярности услуги и отсутствие спроса.

Об этом говорится в сообщении оператора.

При этом существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

Согласно данным компании, в Украине стремительно уменьшается количество «пользователей устаревшей услуги проводного вещания. Этим летом их осталось 350 тысяч».

Ежемесячно от услуги отказывается более 10 тыс абонентов.

«Укртелеком» сообщил, что продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, «но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привело к прекращению услуги по их подключению».

Согласно статистике, отказ от проводного радио — это глобальная тенденция: в течение последних лет проводное радиовещание вытесняется новыми прогрессивными цифровыми средствами передачи информации, такими как социальные сети, IP-радио, бесплатное эфирное радио и другие.