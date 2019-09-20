Украина может заключить с РФ «большую сделку», включающую газ и Донбасс

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает заключения широкого соглашения в результате переговоров в Нормандском формате, которое будет включать, помимо Донбасса, и энергетические вопросы.
Об этом Пристайко сказал в интервью «Европейской правде».
«На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях (Нормандского формата. — Ред.) существует вопрос энергетической безопасности Украины», — сказал Пристайко.
«Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то крупное соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины», — добавил он.
Напомним, накануне в Брюсселе состоялся третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года.
Стороны окончательно пока не согласовали условия транзита, но решили, что договоренности будут базироваться на законах и правилах ЕС.
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