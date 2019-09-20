Абромавичус думает продать крейсер «Украина»

ГП «Укроборонпром» рассматривает возможность продажи ракетного крейсера «Украина», поскольку не видит целесообразности в достройке этого корабля.
«В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера», — цитирует гендиректора компании сайт Укроборонпрома.
Он добавил, что Украина будет строить новые корабли, но меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей Вооруженных сил.
В Укроборонпроме заявили, что ракетный крейсер, с тоннажем в 11 500 т. и длиной 186,4 м, который разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях.
Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.
Сейчас крейсер находится на ГП «Николаевский судостроительный завод», и на это тратятся большие средства.
Также указывается, что корабль может затонуть, а это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории реки Ингул, Южный Буг и Черного моря.
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