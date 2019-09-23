Глава МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что на президента Украины Владимира Зеленского не оказывалось никакого давления во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в конце июля.

«Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить. Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественным, и касался многих вопросов», — сказал он в интервью «Громадському».

По его мнению, противостояние, в которое Украину пытаются затянуть, все подозрения, что «Украина помогала демократам, не хотели, чтобы президентом был Трамп» — это результат «неполной информированности».

«К большому сожалению, мы потеряли в темпе нашего развития. Люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда пытались ценить помощь от обеих партий. Это гарантировало нам, что с изменением администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США. Действительно американские президенты поддерживали нас, и мы ценим поддержку Конгресса. Но это не значит, что хотели бы помочь, и даже могли бы в теории помочь одной из партий», — подчеркнул Пристайко.

Глава МИД также указал, что Украина — независимое государство, «у нас есть свои тайны». «Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственное условие, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в США, получать эту информацию», — отметил он.

Говоря о встрече помощника Зеленского Андрея Ермака в июле с частным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, Пристайко сказал, что ничего удивительного в этом нет. «Ермак — тоже адвокат. Я не вижу противоречия. Он — советник президента и его помощник. Если для конкретных полномочий или вопросов используется менее формальный механизм, чем МИД, это нормально, так все делают. Единственное, что отличает нашу нынешнюю ситуацию от многих предыдущих, — мы с Андреем Ермаком постоянно находимся в очень близкой коммуникации», — пояснил он.