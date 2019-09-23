Войти
Зеленский предложил украинцам жаловаться на коррупцию по телефону
инициатива
Зеленский предложил украинцам жаловаться на коррупцию по телефону
Глава МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского
дружба народов
Глава МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Суд передал медиахолдинг UMH в управление АРМА

345
Суд передал медиахолдинг UMH в управление АРМА

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами имущество, имущественные и корпоративные права группы «Украинский Медиа Холдинг» (UMH), на которые был наложен арест.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда.

По данным ГПУ, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции UMH Group. Часть средств в размере 246,1 млн долларов были уплачены TriLado Enterprise Inc. в период с 03.04.2013 по 20.09.2013 «за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации».

Остальная часть средств на совершение сделки в размере 160 млн долларов была получена за счет кредита, предоставленного Укрэксимбанком для ООО «Ветек Медиа Инвест» (со сроком погашения до 27.10.2022).

«По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долларов, предоставленного АО „Укрэксимбанк“ для ООО „Ветек Медиа Инвест“ по кредитному договору от 28.10.2013 № 151313К15 , имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в судебных материалах.

Читайте также: Глава МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского

Напомним, еще в декабре 2018 года Луценко заявил, что прокуратура проводит действия, связанные со спецконфискацией медиахолдинга Курченко.

22 декабря того же года Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Нацагентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Причина: прокурор не представил доказательств, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума.

Сергей Курченко, УМХ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 сентября 2019
Воскресенье, 22 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016