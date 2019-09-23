Суд передал медиахолдинг UMH в управление АРМА

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами имущество, имущественные и корпоративные права группы «Украинский Медиа Холдинг» (UMH), на которые был наложен арест.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда.
По данным ГПУ, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции UMH Group. Часть средств в размере 246,1 млн долларов были уплачены TriLado Enterprise Inc. в период с 03.04.2013 по 20.09.2013 «за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации».
Остальная часть средств на совершение сделки в размере 160 млн долларов была получена за счет кредита, предоставленного Укрэксимбанком для ООО «Ветек Медиа Инвест» (со сроком погашения до 27.10.2022).
«По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долларов, предоставленного АО „Укрэксимбанк“ для ООО „Ветек Медиа Инвест“ по кредитному договору от 28.10.2013 № 151313К15 , имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в судебных материалах.
Напомним, еще в декабре 2018 года Луценко заявил, что прокуратура проводит действия, связанные со спецконфискацией медиахолдинга Курченко.
22 декабря того же года Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Нацагентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Причина: прокурор не представил доказательств, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума.
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