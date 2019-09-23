В Украине ускорилось падение промпроизводства

Промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось по сравнению с августом 2018 года на 1,7% после снижения на 0,2% в июле (к июлю-2018) и на 2,3% — в июне (к июню-2018), сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в августе-2019 к августу-2018 снизилось на 1,6%, тогда как в июле — на 1,1%.
Согласно данным статведомства, основной причиной стало падение в перерабатывающей промышленности на 4,1%. В то же время в добывающей промышленности и разработке карьеров рост в августе-2019 к августу-2018 был равен 2,7%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 2%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в августе возросло на 1,4%, с учетом сезонного фактора — на 0,5%.
В целом по итогам восьми месяцев 2019 года рост промпроизводства в Украине составил 0,1% к аналогичному периоду 2018 года, сообщает статистическое ведомство.
Напомним, что промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
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