В Китае заявили о нежелании играть в «Игру престолов» с США

Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире» и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
«У Китая нет намерений играть в „Игру престолов“ на мировой арене. На данный момент и в обозримом будущем США являются сильнейшей страной в мире», — сказал Ван И.
По его словам, в Пекине ожидают, что на фоне того, как страна стала более открытой по отношению к США и всему остальному миру, Вашингтон пойдет на встречный шаг и снимет «все необоснованные ограничения».
Торговые разногласия между США и Китаем в прошлом году принесли убытки как Вашингтону, так и Пекину, заявил министр, отметив, что этих потерь не должно было быть, а сторонам следует искать «новые сферы для взаимодействия».
Ван И добавил, что США и Китаю нужно придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела, уважать территориальную целостность и не пытаться навязать свою волю друг другу.
Напомним, что США и Китай ведут торговую войну с 2018 года, после того, как президент Дональд Трамп решил ввести и увеличить пошлины на китайские товары. На подобные шаги Вашингтона в Пекине отвечали зеркально.
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