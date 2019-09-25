МВД предлагает назначить главой Нацполиции замглавы ведомства Игоря Клименко

Министерство внутренних дел Украины предлагает назначить главой Национальной полиции Украины замглавы Нацполиции Игоря Клименко, сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства.

«МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко», — написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД. «Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого», — отметил нардеп.

По данным СМИ, Клименко — главный кадровик в ведомстве. По специальности психолог, учился в Харькове. Его биография опубликована на сайте Нацполиции.

В каких-либо публичных скандалах Клименко не замешан, и знакомые по службе характеризуют его как спокойного системного человека, который неплохо наладил работу на своем направлении и умел находить общий язык со сложным «полицейским» коллективом.

Как сообщалось, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с этого поста, соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел Авакову.