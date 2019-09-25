Ликвидация адвокатской монополии позволит бизнесу сэкономить средства для собственного развития, – мнение адвоката

Нормы законопроекта № 1013 (об отмене адвокатской монополии на представительство интересов в судах) пришли к нам из Американского и Британского права. Нельзя сказать, что бизнес в этих странах является слабо защищенным, а адвокатские фирмы испытывают дефицит с работой. Поэтому можно уверенно заявить, что данный законопроект, в целом, является достаточно прогрессивным, — отмечает адвокат Констатнтин Кривопуст.

По мнению адвоката, принятие данных норм будет способствовать развитию как предпринимательства, так и адвокатской деятельности. Адвокатские фирмы начнут становиться более специализированными. А бизнес будет становиться более компетентным и функционально самодостаточным.

«Имея свой значительный адвокатский опыт я с уверенностью могу сказать, что не многие мои клиенты могут себе позволить квалифицированную адвокатскую помощь в рядовых вопросах. При этом, в штате таких компаний, зачастую, есть немало квалифицированных юристов, которые могли бы успешно представлять интересы в судах, но не имеют для этого статуса адвоката. Если законопроект будет принят, то у бизнеса появится стимулы для инвестиций в собственных специалистов по юридическим вопросам», — считает Константин Кривопуст.