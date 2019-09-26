Треть газа в ПХГ Украины не принадлежат «Нафтогазу»

В подземных хранилищах (ПХГ) Украины треть природного газа хранится в режиме «таможенного склада».
«Уже более 288 компаний активно пользуются услугами «Укртрансгаза» по хранению объемов газа в ПХГ, из них 32 трейдеры сохраняют 6,7 млрд куб. м газа в режиме «таможенного склада», — указано в сообщении АО «Укртрансгаз».
По данным УТГ, по состоянию на 25 сентября в хранилищах находится 20,1 млрд куб. м газа. При этом в связи с достижением расчетных объемов приостановлена закачка в ряд ПХГ страны.
Как сообщалось, в середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, среди прочего предусматривающие создание новой услуги «транспортировка на короткие дистанции». Услуга позволяет трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища.
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