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В Украине уже в конце года может начать работать Smart-ID

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В Украине уже в конце года может начать работать Smart-ID

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал старт предоставления госуслуг с использованием системы идентификации гражданина Smart-ID в декабре 2019 года, или январе 2020 года.

«... Я как потребитель государственных услуг больше ориентирован на развитие бесплатной технологии Smart-ID. Это когда ты с помощью своего смартфона можешь подписать бесплатно любую услугу. Мы хотим, чтобы можно было скачать приложение государственного банка с технологией Smart-ID и с его помощью получить любую услугу. „ПриватБанк“ ведет в этом направлении конкретную работу и обещает до конца 2019 года или в январе 2020 года запустить первое Smart-ID» — сказал Федоров в интервью УП.

По его словам это откроет рынок сразу почти 10 миллионам пользователей Приват24. Им не нужно будет физически идти получать электронную подпись. Они смогут с помощью смартфона удаленно получить электронную подпись.

Федоров уверен, что использование этой технологии подхватят и другие банки.

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Напомним, Smart-ID представляет собой бесплатное мобильное приложение для идентификации личности, с помощью которого пользователи могут обеспечить безопасный доступ к учётным записям банков или других электронных услуг, а также для подписания документов.

Михаил Федоров, Smart-ID
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