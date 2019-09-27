Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщил Офис президента.

«Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев», — отмечается на странице ОП в Facebook.

Напоминим, что 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.