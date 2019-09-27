Гончарук уверяет, что паниковать не нужно и с МВФ все хорошо

Правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о новой 3-летней программе поддержки в рамках механизма расширенного финансирования и причин для паники нет. Об этом у себя в Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.
«Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ — переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования», — заявил он.
Напомним, что 27 сентября миссия МВФ под руководством Рона ван Родена завершила свой двухнедельный визит в Киев. Премьер объясняет, что это были две недели «насыщенных, тяжелых и важных консультаций».
В течение следующих нескольких недель правительство продолжит переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement — рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.
По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ господин Роден «дал положительную оценку уже достигнутым показателям». Отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП и восстановлении объемов международных резервов — сейчас составляют более $20 млрд США. Однако впереди — большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику.
Отметим, что по данным СМИ, переговоры правительства с МВФ проходят довольно трудно. У Фонда есть вопросы касательно независимости Национального банка и перспектив развития ситуации с Приватбанком. Кроме того, там хотят увидеть финальный вариант бюджета на 2020 год.
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