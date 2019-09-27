Детали программы МВФ обсудим через 2 недели в Вашингтоне, - Рожкова

Следующий этап переговоров по финансированию Украины Международным валютным фондом пройдет через 2 недели в Вашингтоне на ежегодном собрании стран-членов МВФ.
Об этом журналистам сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в кулуарах Ukrainian Financial Forum 2019, передает liga.net.
«Думаю, к тому моменту мы сможем усовершенствовать формулировки меморандума, который готовится, и обсудить программу подробно, поскольку в Вашингтоне будут присутствовать все ключевые участники переговоров», — отметила Рожкова.
Она подтвердила, что МВФ сохраняет жесткую позицию по возвращению национализированного Приватбанка экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Другие позиции нового меморандума перекликаются с прошлыми договоренностями сторон.
«И Приватбанк, и независимость НБУ — эти вещи звучали и в прошлых меморандумах. Хочу подчеркнуть, что заявление МВФ о расходах государства, связанных с реструктуризированными или ликвидированными банками, касается не только Приватбанка, но и других крупных банков-банкротов, к владельцам которых у государства есть большие вопросы», — сказала заместитель главы НБУ.
По ее словам, в Нацбанке, как и в Кабмине, по-прежнему надеются, что Украина сможет договориться с Фондом до конца этого года.
Напомним:
В правительстве ожидают заключения нового соглашения с МВФ о начале новой программы сотрудничества, паниковать по поводу того, что миссия МВФ уехала, не заключив соглашения, нет оснований, заявил премьер Алексей Гончарук.
В заявлении МВФ о завершении визита, кроме положительных моментов, также идет речь о «слишком низких темпах роста по сравнению с соседними странами» и «слабой бизнес-среде».
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