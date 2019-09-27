В Умань уже прибыло более 17 тысяч паломников-хасидов

В Умань уже прибыло около 17 тысяч паломников-хасидов из шести стран мира. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
«На сегодняшний день в Умань прибыло более 17 тысяч паломников из шести стран мира. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделения, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают круглосуточно в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий», — сообщил Фацевич.
Отмечается, что публичный порядок в Умани обеспечивают более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Государства Израиль. Грубых нарушений общественного порядка не допущено. Всего на празднование Рош ха-Шана в Умань ожидается приезд около 40 тысяч паломников.
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