Британия и Евросоюз вновь провалили переговоры по Brexit

Великобритания и Европейский союз вновь не достигли никаких результатов после переговоров по выходу Соединенного Королевства из блока (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, размещенное на сайте Еврокомиссии.

Как сообщается, встреча главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье с британским министром по делам Brexit Стивеном Баркли завершилась безрезультатно. Брюссель в очередной раз отказался менять условия соглашения о Brexit.

«Очень важно, чтобы соглашение о выходе включало полностью функциональное решение, которое позволяет избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить всю островную экономику и целостность единого рынка», — отметил представитель ЕС.

Со своей стороны Великобритания пыталась договориться об исключении из соглашения пункта об особом режиме для Северной Ирландии после Brexit (бекстоп). В Лондоне не соглашаются с условиями бекстопа в том виде, в каком они изложены в проекте соглашения с ЕС.

Напомним, ранее в Брюсселе заявляли, что позиция Великобритании не дает никаких оснований для нового соглашения о Brexit. В частности, Евросоюз хочет положить конец неопределенности относительно границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия, которая является частью Соединенного Королевства.