Джонсон попросит парламент поддержать любую сделку с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к парламентариям с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit (выход из ЕС) в течение 24 часов после саммита Европейского союза либо потребовать отсрочки. Об этом пишет газета The Times.
Сообщается, что Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 18 октября, сразу после предстоящего 17-18 октября саммита в Брюсселе. Свое предложение он намерен озвучить уже сегодня.
Газета отмечает, что британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.
В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы очередной отсрочке Brexit без сделки, однако парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.
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