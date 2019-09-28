Европейские банки дадут Украине EUR900 млн на реконструкцию дороги Киев – Одесса

Европейские банки выделят Украине EUR900 млн на ремонт дороги Киев — Одесса, сообщил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак.

«Нам удалось завершить переговоры с европейскими банками, с EIB и BRD, и Украина получит следующие 900 млн евро на капитальный ремонт Киев — Одесса и поднятие этой дороги к категории автобана. Со следующего строительного сезона они должны начать ремонт», — цитирует Новака сайт «Громадського».

По его словам, ремонт трассы Киев — Одесса начнется в 2020 году, после реконструкции трасса должна стать автобаном. Он уточнил, что на капитальный ремонт этой дороги необходимо 2-3 года.