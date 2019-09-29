Зеленский обнародовал обращение к народу в связи с годовщиной трагедии в Бабьем яру

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда будут едины в стремлении никогда не допускать проявлений вражды на расовой или национальной почве, сообщает сайт главы государства.
«Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны», — говорится в сообщении.
На сайте главы государства утром в воскресенье обнародовано обращение к украинскому народу в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего яра.
«Всем евреям Киева было приказано утром 29 сентября 1941 года с вещами собраться в определенном месте на Лукьяновке. Дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась слишком длинной — по дороге в вечность. Позже в Бабьем Яру было уничтожено рома и караимов. Также только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели права на существование», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что урочище Бабий Яр также стало местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения, так называемых «нарушителей режима».
В Украине есть сотни скорбящих мест, где в годы Второй мировой войны прошел Холокост и массовые казни. В частности, с.Богдановка в Николаевской области, Винница, Одесса, Житомир, Харьков и Закарпатье.
«Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста — это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое — человеческая жизнь — становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов», — подчеркнуто в обращении.
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