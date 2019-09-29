В Киеве почтили Маршем памяти расстрелянных в Бабьем Яру

В Киеве прошло мемориальное мероприятие «Марш памяти», посвященный трагедии еврейского народа.

Как сообщает Укринформ, несколько сотен киевлян прошли Маршем памяти, выражая таким образом дань памяти расстрелянных в 1941 году в Бабьем Яру евреям.

На Марш памяти вышли молодежь, ученики нескольких школ Киева и неравнодушные граждане.

Марш начался на улице Сечевых стрельцов, возле кинотеатра «Киевская Русь».

В 1941 году, здесь, на углу улиц Дегтяревская и Мельникова (нынешняя — им.Юрия Ильенко) оккупационная немецкая власть приказала собраться евреям города Киева. 29-30 сентября 1941 года свыше 33 тыс. евреев были расстреляны нацистами в Бабьем Яру. Всего жертв Холокоста было более 120 тыс. — массовые расстрелы евреев продолжались до освобождения Киева.

Участники марша прошли тем путем, каким 78 лет назад шли жители Киева, к Меноре, которая установлена в историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр.