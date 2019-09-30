Президент ПАСЕ разочарована отсутствием украинской делегации

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу непредставления полномочий для работы на осенней сессии постоянной делегации Верховной Рады Украины.
Об этом она заявила в своем выступлении 30 сентября на открытии осенней сессии ПАСЕ, сообщает Укринформ.
«Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии», — заявила президент ПАСЕ.
Паскье выразила надежду, что Украина представит полномочия своей новой делегации в скором времени.
Вместе с тем она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.
Напомним, что 30 сентября — 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Вновь образованная в Верховной Раде Украины 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ решила не подавать заявку на утверждение своих полномочий, а следовательно, не участвовать в осенней сессии из-за безусловного возвращения российской делегации в Ассамблею.
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