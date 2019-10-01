Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа»

Лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен покинуть партийный пост.

«Что касается моей позиции, то, действительно, не очень корректно, когда глава Верховной рады одновременно является главой партии, — сказал он во вторник на брифинге в Киеве. — Я думаю, что будут изменения в партии, в ее руководстве. Это моя позиция. Это мной было предложено, и я думаю, что, возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре».

Объясняя свою позицию, Разумков отметил, что для развития партийной структуры нужно много времени, а, к сожалению, у спикера парламента его нет, чтобы заниматься еще и партийным строительством.

«Так как в следующем году в Украине пройдут местные выборы, а это очень большой вызов, я думаю, что на должность главы партии будет выбран человек, который сможет эффективно заниматься именно этим вопросом», — резюмировал он.

Во время подготовки к президентским выборам Дмитрий Разумком был назначен политическим советником кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. После победы Зеленского в преддверии внеочередных парламентских выборов он возглавил партию, а после формирования нового состава Рады стал ее спикером.