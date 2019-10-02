Главы непризнанных ДНР и ЛНР назвали «формулу Штайнмайера» шансом решить «свою судьбу»

Украина подписала «формулу Штайнмайера» и таким образом признала право жителей Донбасса самим определить «свою судьбу». Об этом говорится в совместном заявлении «глав» самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которое цитирует Донецкое агентство новостей.

«[После подписания формулы] мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — указано в тексте.

Отметим, что народный депутат от «Слуги народа» и глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко уже заявил, что Украина не подписывала юридически обязательных документов 1 октября во время переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

«Вчера (1 октября — Ред) никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года», — написал Яременко у себя на странице в Facebook.