В «Слуге народа» против безусловной амнистии для боевиков

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция «Слуга народа») Богдан Яременко пояснил необходимость принятия нового закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе, который, в частности, не будет предусматривать безусловной амнистии участников незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

«Тот закон (об особенностях местного самоуправления — Ред.), который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, в нем есть положение о местной милиции, и так далее, и так далее — все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский», — сказал Яременко, выступая в сессионном зале Рады в среду, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, у Украины есть свои условия для начала переговоров, в частности, обмен удерживаемыми лицами, разведение сил и прекращение огня, получение контроля над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти. «Именно эти красные линии — это, что будем отстаивать мы, депутаты партии „Слуга народа“ тогда, когда действительно дело дойдет до наработки закона об особенностях местного самоуправления», — сказал парламентарий.

«Украинская дипломатия работает, работает для того, чтобы установить мир. Мир не дается простой ценой, российские танки стоят у нас на Донбассе и в Крыму, Россия может нам навязывать свою волю, но она никогда не заставить нас переступить через красные линии, о которых я сказал», — резюмировал Яременко.