В ЕС позитивно оценили согласование «формулы Штайнмайера»

В Европейском Союзе считают, что так называемая «формула Штайнмайера» может привести к дальнейшим усилиям с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме.
Так прокомментировала агентству «Интерфакс-Украина» результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и подписание письма с согласием Киева имплементировать «формулу Штайнмайера» пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.
«Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой „формулы Штайнмайера“, — это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами», — заявила она.
Косьянчич также отметила, что это, «со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины». «Европейский Союз неизменно поддерживает работу в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений. ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — подчеркнула представитель ЕС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016