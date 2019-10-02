В ЕС позитивно оценили согласование «формулы Штайнмайера»

В Европейском Союзе считают, что так называемая «формула Штайнмайера» может привести к дальнейшим усилиям с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме.

Так прокомментировала агентству «Интерфакс-Украина» результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и подписание письма с согласием Киева имплементировать «формулу Штайнмайера» пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

«Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой „формулы Штайнмайера“, — это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами», — заявила она.

Косьянчич также отметила, что это, «со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины». «Европейский Союз неизменно поддерживает работу в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений. ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — подчеркнула представитель ЕС.