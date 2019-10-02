Кабмин сократил количество таможен

Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины (ГТС), сократив количество таможен до 16 с 26.

Об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в сети Facebook.

«Следующий шаг в создании Новой таможни — сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопросы аккредитации и сертификации, поэтому их „сливать“ трудно очень)», — отметил Нефедов.