Глава Гостаможни рассчитывает на криминализацию части контрабанды

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020 году.

«Мы уже разработали и сейчас обсуждаем в Кабинете министров законопроект, который касается подакцизной контрабанды... С криминализацией подакцизной контрабанды — это план на следующий год», — сказал Нефедов в эфире «Свободы слова».

Он также добавил, что подакцизная контрабанда влечет за собой на много большие потери госбюджета, чем остальные виды.