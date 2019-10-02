Власти Ирака заблокировали Facebook, Twitter и WhatsApp

Социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp заблокированы в Ираке в связи с массовыми беспорядками, продолжающимися в стране в течение двух дней. Об этом в среду сообщается на сайте неправительственной организации NetBlocks, занимающейся мониторингом блокировок в интернете.

1 октября в нескольких провинциях Ирака прошли антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, Кербеле, Басре, Эд-Дивании, Эн-Насирии требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими, которые для разгона участников акций использовали водометы с горячей водой, слезоточивый газ, а также стреляли в воздух.

В среду волнения в Багдаде и других городах вспыхнули с новой силой. По данным представителя Высшей комиссии по правам человека Али аль-Байяти, жертвами беспорядков в Ираке во вторник стали два человека, 265 пострадали, десятки человек были задержаны.