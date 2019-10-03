Трамп рекомендовал Китаю и Украине расследовать деятельность Байдена

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и Украине и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний.
«Если бы они (украинская сторона — Ред.) были бы честны в этом вопросе, они начали бы масштабное расследование в отношении Байдена», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, передает Интерфакс.
«Таким же образом Китаю следует начать расследование деятельности Байдена, потому что произошедшее в Китае — то же самое, что случилось с Украиной», — отметил президент.
В то же время на вопрос, просил ли Трамп председателя КНР Си Цзиньпина помогать в расследовании в отношении Байдена, президент ответил отрицательно.
«Я не просил, но очевидно, это то, о чем мы можем начать думать», — уточнил Трамп.
Согласно утверждениям Трампа, Байдены заключали «мошеннические» сделки и в Китае, и в Украине.
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