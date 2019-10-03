Зеленский обещает писать новый закон об особом статусе Донбасса учитывая «общественное мнение»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который будет принят после завершения действия нынешнего закона в конце 2019 года, будет учитывать «красные линии» и общественное мнение в Украине.

«Будет ли там (на встрече в «нормандском формате» — Ред.) подписываться новый закон об особом статусе? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не перейдя ни одной «красной линии», — сказал он в видеообращении, показанном в эфире украинских телеканалов в четверг вечером.

Зеленский заявил, что не будет «никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов». «Никаких „договорняков“ и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира», — подчеркнул он.

Президент указал, что впереди у Украины «долгий и сложный путь» к решению этой проблемы. «И мы должны пройти его вместе. И тут нам нужно единство», — подчеркнул он.