В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших в воду во время погони

Наркоторговцы в Испании пришли на выручку сотрудникам Гражданской гвардии после того, как их лодки столкнулись и полицейские оказались за бортом, сообщает агентство Europa Press.

Полиция проводила операцию по задержанию преступников у берегов провинции Малага. Правоохранители начали преследовать катер с четырьмя людьми на борту, «подозреваемыми в транспортировке наркотиков», однако погоня завершилась аварией. Лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.

Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, расценил ситуацию как опасную для жизни сотрудников и с помощью микрофона призвал преступников прийти на помощь. Спасенные из воды полицейские арестовали своих спасителей, изъяв три тонны гашиша.