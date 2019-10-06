На Майдане проходит вече «против капитуляции»

На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходит вече «Остановим капитуляцию».

Поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие «любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как «формула Штайнмайера», "особый статус"для Донбасса«.

Организаторы, которые заявили ранее на этой неделе о вече через социальные сети, указали, что это «общественная акция» и призвали не использовать событие в партийных интересах.

Как видно из трансляции, в мероприятии принимает участие несколько тысяч человек. Они не используют партийной символики.

Аналогичные акции проходят в воскресенье в других городах Украины.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.

С протестом против реализации «формулы Штайнмайера» выступил Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные советы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.