Войти
Разумков назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
мирный процесс
Разумков назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
Зеленский утверждает, что Трамп не выдвигал условий для их встречи
резонанс
Зеленский утверждает, что Трамп не выдвигал условий для их встречи

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Врач-трансплантолог, попавшийся на взятке, продолжит делать операции

153

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток врачу-транслантологу Института Шалимова, задержанного при получении взятки в размере $20 тыс. за операцию по трансплантации печени.

«Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн, но суд принял решение о ночном домашнем аресте», — рассказали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе прокуратуры Киева.

По информации прокуратуры, доктор отстранен от должности заведующего отделением, однако как врач может продолжать проводить операции.

В прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос подачи апелляции на это решение суда.

Как сообщалось, завотделом трансплантации и хирургии печени Института им.Шалимова был задержан в четверг при получении взятки в размере $20 тыс за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию. В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят был предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия.

Читайте также: В Карпатах выпал снег

СБУ сообщила о разоблачении руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали у пациентов деньги за проведение операций. По данным спецслужбы, задержан «организатор противоправной схемы», продолжаются следственные действия для установления всех задействованных в противоправном механизме.

Правоохранители изъяли $840 тыс. из банковской ячейки задержанного.

взятка, врач
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 октября 2019
Воскресенье, 6 октября 2019
Суббота, 5 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства

Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем…
Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016