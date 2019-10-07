Врач-трансплантолог, попавшийся на взятке, продолжит делать операции

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток врачу-транслантологу Института Шалимова, задержанного при получении взятки в размере $20 тыс. за операцию по трансплантации печени.

«Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн, но суд принял решение о ночном домашнем аресте», — рассказали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе прокуратуры Киева.

По информации прокуратуры, доктор отстранен от должности заведующего отделением, однако как врач может продолжать проводить операции.

В прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос подачи апелляции на это решение суда.

Как сообщалось, завотделом трансплантации и хирургии печени Института им.Шалимова был задержан в четверг при получении взятки в размере $20 тыс за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию. В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят был предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия.

СБУ сообщила о разоблачении руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали у пациентов деньги за проведение операций. По данным спецслужбы, задержан «организатор противоправной схемы», продолжаются следственные действия для установления всех задействованных в противоправном механизме.

Правоохранители изъяли $840 тыс. из банковской ячейки задержанного.