Лукашенко рассказал свое видение решения конфликта на Донбассе

Урегулирование конфликта на Донбассе возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международном форуме «Минский диалог».

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — отметил Лукашенко, которого цитирует ТАСС.

Тогда, считает он, «будет место и ДНР, и ЛНР». «Тогда будут подвижки и по 400 км границы (РФ и Украины), и проведение там выборов, и создание некой милиции и т.д.», — заявил белорусский лидер.

«Когда мы обсуждали этот вопрос [с президентом Украины Владимиром Зеленским] я сказал, что надо идти на какие-то контакты, потому что война на твоей территории», — отметил Лукашенко. «Он (Зеленский) сказал, что так и понимает проблему — это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему», — добавил белорусский президент. Лукашенко сказал, что «нельзя упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему». «Многое зависит от нас, и мы должны взять на себя большую ношу, большую часть в решении этой проблемы», — заявил глава белорусского государства.

Он считает экзаменом для Европы ее действенное участие в урегулировании конфликта в Украине. «Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт — это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет — будем собираться, разговаривать. Но толку будет мало», — констатировал Лукашенко. «Пока Европа безмолвствует, ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека (Зеленского)», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер вновь высказался о необходимости привлечения США к проблеме Донбасса. «Почему без США невозможно решить эту проблему? Вы же знаете, насколько США вовлечены в Украине не только в проблему Крыма, Донбасса, целостности Украины. Но и вообще, во все политические и экономические процессы», — констатировал Лукашенко. При этом он упрекнул президента США Дональда Трампа за его заявления о том, что «Европа ничего не делает» по урегулированию конфликта. «Это сбросить с больной головы на здоровую. Если Америка, которая втянута в этот конфликт, не начнет шевелиться, то ничего не будет сделано», — заключил Лукашенко.

Лукашенко считает, что давление на нынешнюю украинскую власть и приход к руководству страной новых людей подорвет процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

«Если мы потеряем, пусть неопытного, молодого, Зеленского и эту власть в Украине — а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне, — мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии призвал международное сообщество серьезно отнестись к наличию такой потенциальной опасности.