Министр рассказал, какие дороги могут сделать платными

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными.
Об этом он рассказал в эфире «Сніданку з 1+1».
«Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионные, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать», — сообщил он.
Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным. По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе.
«Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев», — добавил министр.
Напомним, в феврале 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения, строительства и эксплуатации.
Согласно закону, автомобильные дороги (их участки) будут относить к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами.
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