НАПК направило в суд админпротокол в отношении главы Минфина Маркаровой

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Украины Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.
Как сообщает пресс-служба НАПК в среду, по результатам полной проверки декларации Маркаровой за 2017 год установлено декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
«В декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи — мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средствах на банковских счетах», — говорится в сообщении.
Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн.
Кроме того, НАПК выявило недостоверные сведения на общую сумму 292,7 тыс. грн в исправленной декларации за 2017 год, поданной народным депутатом Украины VIII созыва Александром Супруненко. Он не задекларировал нежилое помещение, принадлежащее жене, доход и доход жены в виде страховых выплат.
Как сообщалось, Маркарова намерена в суде оспорить претензии Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) к достоверности ведомостей в ее декларации.
«Проверено три года: 2015, 2016, 2017. Составлено в отношении меня один протокол за 2017 год об админнарушении относительно „недостоверной“, по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму свыше 100 и менее 250 минимумов. С протоколом не соглашаюсь, поэтому готовлюсь предоставлять эти же самые объяснения в суде», — написала Макарова в Facebook в четверг.
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