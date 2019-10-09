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Кличко увеличил смету на Шулявский мост до миллиарда гривен

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Кличко увеличил смету на Шулявский мост до миллиарда гривен

Мэр Киева Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1 050 млн грн сметной стоимости работ.

Об этом сообщает издание «Наші гроші».

По данным журналистов, проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 года и экспертного отчета от 14 августа 2019 года о рассмотрении сметной части.

Распоряжением утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана (корректировка) в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года. Общая смета составляет 1050 млн грн, из которых 716 млн выделены на строительные работы, а остальное на оборудование и другие расходы.

«Наші гроші» показали копию документа:

По данным издания, в распоряжении Кличко указано, что по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн.

Это составляло примерно 10% подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, который в июне 2018 года получило ООО «Северо-украинский строительный альянс» из группы экс-нардепа Максима Микитася.

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По тому контракту по состоянию на сентябрь 2019 года была перечислена предоплата в размере 99,5%. После чего строительство моста полностью прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

На днях НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в афере с квартирами для Нацгвардии, суд разрешил застройщику выйти из-под ареста за 5,5 млн грн залога.

Виталий Кличко, Шулявский мост
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