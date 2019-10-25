Герус лоббирует снижение «зеленого» тарифа в интересах Коломойского

Глава комитета ВР по энергетике Андрей Герус добивается снижения «зеленого» тарифа, чтобы бизнесмен Игорь Коломойский получал дешевую электроэнергию для своих энергоемких предприятий. Об этом идет речь в материале Деловой столицы «Как зеленая энергетика отразится на рейтинге власти».

Издание сообщает, что глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с инициативой урезать «зеленый» тариф, по которому государство закупает электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Хотя его сохранение на неизменном уровне до 2030 года гарантируется законодательством Украины и международными договорами, подписанными нашей страной. По мнению автора, лоббирует он это решение в интересах олигарха Игоря Коломойского, которому нужна дешевая электроэнергия для своих предприятий.

«Предлагаемое урезание „зеленых“ тарифов является попыткой добиться очередной преференции для бизнеса миллиардера Игоря Коломойского. Как и недавняя отмена запрета на поставки электроэнергии из России, инициированная все тем же депутатом Герусом. Два ферросплавных завода и два ГОКа Коломойского давно нуждаются в модернизации, способной снизить непомерно высокие энергозатраты данных предприятий. Однако делать этого олигарх не собирается, предпочитая выводить полученные доходы за рубеж», — отмечает автор материала.

Он приводит данные эксперта Дмитрия Марунича, согласно которым за 2010-2017 годы бизнесмен Коломойский вывел в оффшоры около $2,75 млрд от экспорта ферросплавов и около $125 млн от поставок марганцевой руды с ГОКов.

И отмечает, что для своих устаревших и чрезмерно энергоемких предприятий Коломойскому нужен дешевый ток. Ведь в себестоимости ферросплавов удельный вес электроэнергии доходит до 50%.

«Коломойскому нужна дешевая электроэнергия. Любой ценой. Чтобы продемонстрировать важность для Коломойского дешевой электроэнергии, достаточно привести один факт: в 2018 г. Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы потребили 5,2 млрд кВт•ч электроэнергии, и это 10% всего объема потребления электроэнергии промышленностью Украины. А еще Коломойский является совладельцем „Днепроспецстали“, где расходы на электроэнергию в себестоимости составляют даже больший удельный вес, чем на ферросплавных заводах. Добавим к этому подконтрольные Коломойскому „Днепроазот“, Кременчугский НПЗ, Покровский и Марганецкий ГОКи, другие предприятия. Судя по всему, на предприятия Коломойского приходится каждый пятый кВт•ч, потребляемый украинской промышленностью», — сообщается в материале.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов высказал мнение, что глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус инициировал снижения «зеленого» тарифа в интересах Коломойского. И отметил, что такое решение угрожает Украине проблемами с ЕС, поскольку мы нарушаем взятые на себя обязательства. А также судебными исками со стороны иностранных инвесторов, финансирующих проекты по развитию альтернативной энергетики в нашей стране, которых на данный момент около 500.

Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад подчеркнул, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций — это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр «зеленого» тарифа.