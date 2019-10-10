Зеленский дал всем министрам время до конца года

Президент Владимир Зеленский заявляет, что оставил старых министров — Арсена Авакова и Оксану Маркарову — но и им, и новым министрам дал время, чтобы показать результат, только до нового года.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос почему, говоря о тотальном обновлении власти, он оставил министра Арсена Авакова и почему при гарантии равных прав для всех олигархов, Игорь Коломойский получил влияние над Цетренерго, во время общения с журналистами на фудмаркете в Киеве.
«Сколько министерств в украинском правительстве? Какой процент старых людей остался в обновленном правительстве? Маркарова (министр финансов Оксана Маркарова — ред.) и Аваков — маленький процент», — напомнил Зеленский.
«А к госпоже Маркаровой есть вопросы? С бюджетом не шутят. Пришел новый премьер-министр, мы поговорили: у нас есть Маркарова, она профессиональный человек. Если она будет в каком-то уголовном деле, если будет запятнанным человеком, не будет выполнять свою работу, то я думаю, что господин премьер — и я его поддержу — заменит министра финансов. Бюджетные вещи у нас, переходный бюджет. Она отвечает, она понимается во всех цифрах», — рассказал он.
«Относительно Авакова, я вам говорил, господин Аваков... я не нашел действительно... это никакой не компромисс, я ничего ему не должен. Это я. Но есть правительство, есть премьер-министр. Поэтому есть испытательный срок», — заявил Зеленский.
«Я всем министрам и всем правоохранителям сказал откровенно: реальные дела, действующие дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет — всех уволим», — заверилн он.
Зеленский добавил, что хочет видеть новые лица в МВД. Поэтому, по его словам, уже заменили руководство Нацполиции, пограничной службы, Нацгвардии. Также заменили много людей в этих органах на среднем уровне.
Второй вопрос, касающийся Коломойского и Центрэнерго, Зеленский проигнорировал.
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