Дипломаты работают над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена

Украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
«И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину», — сказала Маркарова в субботнем интервью изданию «Радио Свобода».
По ее словам, причиною проведения личной встречи президентов препятствует пандемия.
«Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID», — пояснила посол.
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