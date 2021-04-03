Дипломаты работают над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена

Украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину», — сказала Маркарова в субботнем интервью изданию «Радио Свобода».

По ее словам, причиною проведения личной встречи президентов препятствует пандемия.

«Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID», — пояснила посол.