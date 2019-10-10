Украина до конца года осуществит тестовую покупку комплексов Javelin

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсирует тестовую покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin до конца 2019 года.
«Мы работаем над вопросами модернизации вооружения, военной техники. Как вы знаете, мы покупаем Javelin в этом году — это будет первая тестовая покупка. Мы продолжаем нарабатывать подобные соглашения с нашими партнерами и надеемся, что в следующем году мы сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу», — сказал Загороднюк на брифинге в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Он также сообщил, что программа государственных закупок вооружений будет не такой «засекреченной», как в предыдущие годы.
«Мы максимально открыты в вопросах вооружения, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами», — добавил министр.
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