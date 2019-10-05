Украина планирует закупить у США еще больше комплексов Javelin

Министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил, что Украина сможет дополнительно купить в США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом Загороднюк сообщил в Twitter.
«Решение Госдепартамента США по реализации проекта „Международные военные продажи“ — это еще один важный сигнал международной поддержки наших усилий в противостоянии военной агрессии. Благодаря этому проекту сможем закупать необходимые нашим Вооруженным Силам вооружение и военную технику, в частности, американские системы Javelin», — написал Загороднюк .
В связи с этим министр обороны отметил, что процессы планового переоснащения украинской армии, усиление отечественных возможностей и развитие совместимости с армиями стран НАТО будут продолжаться.
«Также будет иметь место продолжение и плодотворное взаимодействие с нашими американскими партнерами. В этом убедился во время встречи с делегацией Конгресса США. Поэтому поддержка есть, идем дальше!» — заявил он.
Напомним, что в США готовятся продать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 39,2 млн долларов. В частности, Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в сфере безопасности направило в Конгресс США запрос о продаже Украине Javelin. В этой связи правительство Украины сделало запрос на закупку 150 противотанковых ракет и 10 пусковых установок.
В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016