Украина планирует закупить у США еще больше комплексов Javelin

Министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил, что Украина сможет дополнительно купить в США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом Загороднюк сообщил в Twitter.

«Решение Госдепартамента США по реализации проекта „Международные военные продажи“ — это еще один важный сигнал международной поддержки наших усилий в противостоянии военной агрессии. Благодаря этому проекту сможем закупать необходимые нашим Вооруженным Силам вооружение и военную технику, в частности, американские системы Javelin», — написал Загороднюк .

В связи с этим министр обороны отметил, что процессы планового переоснащения украинской армии, усиление отечественных возможностей и развитие совместимости с армиями стран НАТО будут продолжаться.

«Также будет иметь место продолжение и плодотворное взаимодействие с нашими американскими партнерами. В этом убедился во время встречи с делегацией Конгресса США. Поэтому поддержка есть, идем дальше!» — заявил он.

Напомним, что в США готовятся продать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 39,2 млн долларов. В частности, Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в сфере безопасности направило в Конгресс США запрос о продаже Украине Javelin. В этой связи правительство Украины сделало запрос на закупку 150 противотанковых ракет и 10 пусковых установок.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.