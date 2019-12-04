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В США заявили, что не ограничивали применение Украиной комплексов Javelin

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В США заявили, что не ограничивали применение Украиной комплексов Javelin

Соединенные Штаты не устанавливали никакие ограничения на применение Украиной американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Однако Вашингтон настаивает на том, чтобы Киев использовал данные вооружения только в оборонительных целях. Об этом сообщил в среду на встрече с группой журналистов заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

Он опроверг публикации в американской печати, в которых говорилось, что администрация США выдвинула правительству Украины определенные условия, касающиеся применения комплексов Javelin. «Это неверно», — заявил заместитель главы Пентагона. По его словам, Вашингтон просил Киев только о том, чтобы эта технология не оказалась в руках третьей стороны. «США предоставили Украине противотанковые комплексы Javelin. Мы просили, и есть определенные требования такого рода, об обеспечении сохранности технологии, предотвращении передачи технологии третьим сторонам. В плане применения „в поле“ рестрикций нет», — подчеркнул Руд.

При этом он заверил, что комплексы Javelin представляют собой исключительно оборонительные вооружения. «Учитывайте, что это оборонительные вооружения, которые предоставляются при ожидании того, что они будут применяться в оборонительных целях. Намерение заключается в том, чтобы сдерживать российскую агрессию. Вот причина, по которой мы были готовы продавать эти системы украинцам. Наша цель заключается в том, чтобы они использовались в оборонительных целях», — утверждал заместитель руководителя военного ведомства США.

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Руд напомнил, что в начале октября американское правительство публично объявило о намерении поставить украинским властям дополнительное число систем Javelin.

В октябре Пентагон оповестил законодательную ветвь власти США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов Javelin и другой сопутствующей военной техники на сумму $39,2 млн.

США, Javelin
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Среда, 4 декабря 2019
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