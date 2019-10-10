В Киеве задержали мужчину с целым арсеналом оружия

В столице спецназовцы задержаны мужчину, который перевозил и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны.
Об этом сообщила полиция города Киева.
«Мужчину, который нарушал правила дорожного движения, задержали для проверки и обнаружили в багажнике автомобиля карабин и более 70 патронов к нему.
«Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили тубус от гранатомета РПГ-22, около 300 граммов пластида, 4 запала УЗРГМ-2 и более 1000 патронов различного калибра», — отмечается в сообщении.
Мужчину задержали на улице Семьи Сосниных в Святошинском районе столицы после того, как он грубо нарушил правила дорожного движения.
Задержанный — 36-летний киевлянин, который до этого случая не попадал в поле зрения правоохранителей.
По словам подозреваемого, такой арсенал боеприпасов он якобы привез с востока страны, где находился во время боевых действий. Сейчас эта информация проверяется.
Мужчине объявили о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
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