Зеленский прокомментировал дела Микитася и Жеваго

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает политическую подоплеку в делах экс-нардепов — владельца ООО «Укрбуд девелопмент» Максима Микитася и бизнесмена Константина Жеваго.
«Бывших кого? Г-на Жеваго? Шесть предприятий, он собственник, а не бывший собственник. Там дела через банк, через выведение денег. Что такое бывший?» — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.
«Дальше, господин Микитась. Кто такой бывший г-н Микитась? Мы знаем, что очень много проблем, криминальных дел связаны с этим человеком. Что? Не надо было? Не нужно было подозрений? Не нужно рассматривать в суде?» — продолжил президент.
Как сообщалось, 9 октября Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго в причастности к расхищению средств банка «Финансы и кредит» на сумму 2,5 млрд грн.
По словам директора бюро Романа Трубы, ГБР готовит его объявление в межгосударственный розыск.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 октября сообщили бывшему нардепу Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.
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