Поправка Геруса по импорту электроэнергии из РФ отменяет санкции против Кремля, - Ляшко

Поправка председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, которой разрешен импорт электроэнергии из РФ, приведет к отмене санкций против Кремля и уничтожение отечественной энергетики.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Фактически формулой Геруса, когда он позволил сюда изменениями в закон ввести российскую энергетику, сняли санкции из России. Надо называть вещи своими именами. Это снятие санкций с России. Каким образом это возможно в стране, преодолевающей российскую агрессию? », - заявил Ляшко.

Он отметил, что руководителям Украины трудно будет объяснить международным партнерам, почему они просят их усилить санкции против России, в то время как мы осуществляем торговлю со страной-агрессором.

«Мы возмущаемся, что немцы строят Северный поток-2. И немцы это аргументируют тем, что им это выгодно коммерчески. А сами снимаем санкции с России. Представьте себе Зеленского, который едет в Нормандский формат, на встречу в Нормандском формате и просит президента Франции, канцлера Германии, президента Соединенных Штатов: усильте санкции против России, не снимайте санкции против России. Что ему ответят? Вы нас просите, чтобы наш бизнес нес убытки, а вы зарабатываете. То есть, ключевое — это снятие санкций с России. Вот что сделал Герус», — подчеркнул Ляшко.

Он также обратил внимание, что электроэнергию с РФ мы получаем от компании «Интер РАО», руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма.

«Более того, российская компания, которая продает электроэнергию в Украине, возглавляет ее Сечин, который находится под американскими санкциями за аннексию Крыма и за войну на Донбассе. То есть, американцы, европейцы вводят санкции против российских компаний, а мы с этими компаниями, против которых введены санкции, торгуем », - отметил лидер Радикальной партии.

По мнению Ляшко, импорт электроэнергии из РФ также приведет к уничтожению отечественной энергосистемы и угрожает энергобезопасности страны.

«Сегодня фактически формулой Геруса уничтожается отечественная энергетическая система. Не только генерация ДТЭК, а и атомная генерация. 55% генерации в Украине — это атомные станции. Когда вы запускаете себе русских, вы уничтожаете атомную энергетику Украины... Последствия принятия формулы Геруса могут иметь огромные социальные потрясения. Когда украинские шахтеры, украинские энергетики остаются без работы и без зарплаты. А мы свои деньги отдаем стране-агрессору, субсидируя рабочие места наших конкурентов», — сказал Ляшко.

Он считает, что в ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должен вмешаться президент, а правоохранительные органы — возбудить уголовное дело.

«Считаю, должно быть расследование НАБУ, СБУ, САП, Генпрокуратура должны расследовать эти аферы. Я требую реакции президента Зеленского. Прекратить эти аферы, немедленно внести изменения в законодательство, прекратить импорт российской электроэнергетики», — заявил Ляшко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2400000 кВт-час до 4500000 кВтч в сутки.

Ранее народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что восстановление импорта электроэнергии из России приведет к отмене международных санкций против Кремля и отмечал, что торговля Украины со страной-агрессором уже вызвала негативную реакцию среди наших международных партнеров.