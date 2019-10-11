Суд восстановил Шевчука в должности главы Конституционного суда

Окружной административный суд Киева (ОАСК) на заседании в пятницу восстановил Станислава Шевчука в должности судьи Конституционного суда Украины (КС), заявляет бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.
«Административный суд только что восстановил Станислава Шевчука главой Конституционного суда. Решение суда подлежит немедленному исполнению и теперь у нас в стране сразу два главы КС», — написал Портнов на своей странице в Фейсбук в пятницу.
Официального комментария или сообщения от пресс-служб или официальных представителей каких-либо инстанций по данному поводу пока обнародовано не было.
Как сообщалось, 14 мая бывший на то время глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук был уволен с должности судьи КС на основании п. 3 ст. 21 закона Украины «О Конституционном суде Украины». В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.
21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.
17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.
4 октября ОАСК возобновил производство в деле по иску об увольнении Шевчука с должности судьи КС и назначил на 7 октября подготовительное заседание по делу. Как указала пресс-служба ОАСК, ранее суд остановил производство в деле до решения заявления об отводе судьи, которое было подано представителями ответчика. Изучив данное заявление, суд пришел к выводу о его необоснованности и постановил отказать в его удовлетворении.
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