«Судьи Украины» пояснили, почему Шевчука нельзя восстановить в должности председателя КС

11 октября 2019 года, судья ОКАС Андрей Федорчук вынес решения про восстановление в должности эксклавы КСУ Станислава Шевчука. Спустя две недели, это решение не исполнено, и не может быть исполнено, говорят юристы, активно дискуссируя на эту тему в социальной сети Фейсбук.

Так, в ФБ-сообществе «Судьи Украины» свои аргументы по сути вынесенного решения и перспективах его выполнения высказали судья Денис Невядомский, экс советник Шевчука в КСУ, а также юристы Дан Бялик и Валерий Судаков.

Так, Невядомский считает, что выполнить решение судьи ОКАС можно и для этого достаточно нынешнему председателю КСУ Александру Тупицкому выдать распорядительный акт о «восстановлении Шевчука» в статусе судьи КСУ.

Напротив, другие юристы с Невядомским категорически не согласны. Аргументируя свою позицию тем, что Шевчук не состоял с Тупицким в трудовых отношениях.

«Вы как представитель Шевчука на стадии исполнения должны обосновать ссылкой на норму закона, позволяющей председателю КСУ (пока Тупицкому) издавать „распорядительные акты“ для восстановления уволенного Шевчука. Рискну предположить, что такой нормы нет. Правильно? Простыми рассуждениями — „как уволили, так и восстанавливайте, ваши проблемы“, тяжело будет добиться исполнения решения суда.

В трудовых отношениях (чисто по КЗоТ) проще, там должник (ответчик) руководитель, в полномочия которого входит восстановление работника. Но по Закону „О КСУ“ не председатель же принимает решение о назначении судьей...», — отметил Судаков.

Юрист Дан Бялик, в свою очередь, так же уверен в том, что немедленное выполнение решения Окружного админсуда невозможно.

«По такому решению немедленное восстановление невозможно, — это всё равно как если бы судья Федорчук внес решение, обязывающее Солнце всходить на Западе», — иронизирует Бялик.

И причина такой иронии юриста в том, что решения КСУ (как и коллективное решение судей КСУ про отстранения Шевчука, — ред.), согласно норм Конституции, не подлежат обжалованию и являются окончательными.

Невядомский же, настаивает на том, что для восстановления Шевчука в должности достаточно лишь «желания» председателя КС Тупицкого. На это Бялик аргументирует, что все судьи КСУ между собой равны и назначают их туда не они сами, а Верховная рада Украины.

«Тупицкий не был ответчиком и не является должником по этому решению суда, — это решение ни к чему Тупицкого не обязывает. Тупицкий не должен издавать никаких распоряжений по этому поводу, даже и в повестку не был обязан вносить. Не уговаривайте себя», — пояснил Бялик Невядомскому.

Напомним, Шевчук был отстранен с должности главы КСУ 14 мая. За его отставку проголосовали 12 судей КСУ. Основанием для такого решения стал вывод Комиссии по регламенту и этике КСУ.

«Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности», — было сказано в документе.

11 октября судья ОКАС Андрей Федорчук удовлетворил иск Шевчука о восстановлении в должности, после чего экс-председатель уже дважды предпринимал попытки попасть в здание Суда.

В КСУ сообщили, что еще не получали полного решения Федорчука. Также, Суд 15 октября провел специальное пленарное заседание, на котором рассмотрел вопрос относительно заявления Шевчука о восстановлении в должности, после чего объявил в заседании перерыв.

Уточним, что должность Главы КСУ, на которую пытается вернуться Шевчук, является выборной.