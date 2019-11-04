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Брат экс-главы КСУ Шевчука предлагает переименовать Украину в «Русь» и принять новую Конституцию, - СМИ

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Брат экс-главы КСУ Шевчука предлагает переименовать Украину в «Русь» и принять новую Конституцию, - СМИ

Родной брат бывшего Главы КСУ Станислава Шевчука, Рулав Одд (Денис Шевчук, сменивший имя в 2014 года) возглавляет политическую партию «Русь». И несмотря на то, что проживает Одд сегодня в США, он все равно продолжает руководить партией, пишет Интернет-издание «Аргументум».

Согласно данным Министерства юстиции Украины политическая партия «Русь» была зарегистрирована еще 30 сентября 1998 года. Название партии расшифровывается как «Русско-украинский союз».

Рулав Одд возглавил ее 2009 году. Среди основателей политсилы указаны: Лепеха Алла Григорьевна, Стеценко Николай Иванович и Симоненко Иван Петрович. Последний был депутатом ВР второго созыва и председательствовал в партии с 1998 по 2009 год.

Впрочем, как отмечает издание, должность руководителя «Руси» он покинул не по собственному желанию. Как отмечалось в релизе политсилы, Симоненко сместили насильно, якобы за нежелание заниматься партийными делами.

"Его нежелание заниматься партийным строительством, а также деструктивные действия, направленные на разрушение партийного единства, были решительно осуждены большинством членов ЦК, который на своем заседании поставил вопрос о немедленном переизбрании председателя партии"[3]. Часть партийцев во главе с ним заявила о нелегитимности Съезда и непризнании его результатов. Они провели свой VII съезд, на котором было объявлено об исключении из партии группы, поддержавшей избрание нового лидера — Д. Шевчука (Рулава Одд)«, — отмечалось тогда в сообщении партии.

Спустя череду судебных разбирательств, Одд таки усидел в кресле главы «Руси» и уже в 2013 году партийный съезд проходил именно под его руководством.

Это был VIII съезд партии, который принял новую Программу.

Первые два пункта этой Программы гласят следующее:

• Возвращение Украине исторического названия «Русь-Украина»;

• Проведение всеукраинского референдума о принятии Конституции Республики Русь-Украина, подготовленной на основе основных принципов, изложенных в Программе партии «Русь», принятой в ноябре 2013 года;

Также, по итогу съезда «Русь» Рулава Одда присоединилась к «Декларации Республики Русь». Это общественное движение, которое провозгласило своей целью путём всеукраинского референдума принять конституцию нового государства — Республики Русь-Украина.

В сфере международной политики партия родного брата экс-Главы КСУ провозгласила курс на «построение со всеми странами, в том числе и с Российской Федерацией, двухсторонних отношений, построенных исключительно на принципах равенства, партнерства и добрососедства», а также на «создание конфедеративного объединения с теми государствами Восточной и Северной Европы, которые в силу исторической традиции разделяют ценности, провозглашенные программой Партии «Русь», и будущей конституцией Государства «Русь-Украина».

«Таким образом, пока один — старший из Шевчуков — собирался стать и вскоре стал Главой Конституционного суда Украины, второй из Шевчуков — младший (Рулав Одд) вынашивал планы о том, как переписать Конституцию Украины, переименовать страну и подружиться с РФ.

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Примечательно, что несмотря на все события, произошедшие в Украине, начиная с 2013 года, программа и постулаты партии „Русь“ та и не изменились, ровно, как и не сменился глава этой политической „организации“.

Пока сам Рулав Одд скрывается в США от следственных органов ГПУ (подозревается в хищении госсредств ГП „Укрхимтрансамиак“), мы ожидаем реакции и от органов СБУ: просим дать оценку политической деятельности Одд на предмет наличия признаков преступления предусмотренных ч. 2 ст 109 Уголовного Кодекса Украины (публичные призывы к изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий — ред)», — резюмирует «Аргументум».

Станислав Шевчук, Рулав Одд
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