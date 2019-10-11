Восстановленный судом Шевчук требует вернуть ему должность немедленно

Восстановленный в должности судьи и председателя Конституционного суда Станислав Шевчук требует, чтобы это решение выполнили немедленно.

«Оно (решение суда — ред.) в этой категории дел подлежит немедленному исполнению. Конституционный суд должен выполнить немедленно восстановление меня в должности как председателя, так и судьи, потому что с должности главы меня не увольняли. Меня увольняли с должности судьи по надуманным основаниям», — заявил Шевчук в комментарии «Укринформу».

На вопрос, будет ли просить он выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, Шевчук ответил: «Я в своем иске в суд не ставил так вопрос. Надо посмотреть в действующем законодательстве, как это надо делать».

Он также отказался ответить на вопрос, когда планирует пойти на свое место работы в Конституционный суд.

Напомним, что 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука. Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.